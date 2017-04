ANNONSE

- Vi burde gjort en bedre bildesjekk. Det sier Brennpunkt-redaktør Odd Isungset til VG etter at det er kommet fram at flere av bildene Brennpunkt-redaksjonen brukte i sin dokumentar «Lykkelandet» overhodet ikke har noe med den aktuelle saken å gjøre.

Et bilde av poser med pengesedler i et kjøleskap skal stamme fra 2015 og en russisk nettside mens et bilde av en koffert full med penger skal være fra 2012 og handle om korrupt fotball i Portugal, skriver VG.

NRK Brennpunkt-redaksjonen var ukjent med disse opplysningene helt til det begynte å komme meldinger på sosiale medier.

Bildet i midten er gammelt. De to andre skal stamme fra bakmennene som er omtalt i dokumentaren, melder NRK Brennpunkt søndag.

Isungset sier til VG at de fant bildene hos bakmennene som er beskrevet i den aktuelle dokumentaren.

Nå beklager NRK Brennpunkt-redaksjonen:

- Vi beklager. Ikke alle bildene i dokumentaren Lykkelandet tilhørte nettverket, skriver de på Twitter og Facebook søndag kveld.

Anne Britt Djuve var en av dem som påpekte at noen av bildene i dokumentaren var gamle:

