Tusenvis av klager har havnet på Kringkastingsrådets bord for at Faten Mahdi Al-Hussaini får bruke hijab i valgprogram for unge.

– Jeg blir både veldig opprørt og ganske lei meg. De siste dagene har vi fått inn over 3000 klager, og i tillegg mottar vi e-poster som du nesten ikke kan ha på trykk, forteller en lei kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Aftenposten.

NRK er klaget inn for å nekte kors, men tillate hijab i aktualitetsprogrammer. Klagen er sendt til Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) av Line Konstali, informasjonsleder i den norske misjonsorganisasjonen HimalPartner.

– NRK må gjøre rede for retningslinjene sine. Hvorfor kan de nekte nyhetsankere å bære kors, samtidig som de lar andre programledere få bære hijab, sier hun til Vårt Land.

Bakgrunnen er en sak i november 2013, da NRK-programleder Siv Kristin Sællmann fikk anmodninger fra ledelsen om å ikke bruke kors på TV.

– Nyhetsopplesere skal være nøytrale, og skal ikke stå i veien for nyhetene. Dette har ingenting med diskusjonen om nyhetsopplesere kan bruke kors, hijab eller en grønn lue, sier Eriksen til Aftenposten.

Thor Gjermund Eriksen mener det er latterlig at mange av klagene NRK mottar sier at de prøver å fjerne de kristne symbolene og verdiene. Senest søndag ble det sendt gudstjeneste på radio, forteller han.