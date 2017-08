Ombudet støtter NRK i hijab-saken

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått over 60 henvendelser om hijab-bruk i NRK-programmet «Faten tar valget», men mener kanalen ikke diskriminerer.

Bakgrunnen er en sak i november 2013, da NRK-programleder Siv Kristin Sællmann fikk anmodninger fra ledelsen om å ikke bruke kors på TV. Saken endte med klagestorm til Kringkastingsrådet, der NRK fikk full støtte.

Klagerne mener NRK diskriminerer ved å ikke la en kristen nyhetsprogramleder ha på seg kors under nyhetssending, mens Faten Mahdi al-Hussaini får bruke hijab i «Faten tar valget».

Sender svarbrev

I et svarbrev til dem som tar kontakt, skriver ombudet følgende:

«Dersom Faten skulle jobbe som nyhetsprogramleder, ville en regel om at hun ikke fikk bære religiøse plagg/symboler (hijab) ikke vært diskriminerende. Den samme vurderingen som i saken om korsbruk, nevnt over. Omvendt, ville en programleder i en programserie om valget kunne bære kors. Det betyr altså at en kristen programleder og en muslimsk programleder (dersom det gjaldt samme type program) blir behandlet på samme måte»

«De to tilfellene som du nevner er altså ikke sammenlignbare, fordi det er snakk om to forskjellige programlederroller. Som en følge av dette, har NRK forskjellige regler for disse rollene, Det at NRK har forskjellige regler ut fra hvilket program det er snakk om, er ikke diskriminerende», heter det videre.

Likestillings- og diskrimineringsombudet opplyser at det ikke kommer til å foreta seg noe mer i saken.

1.000 klager

Ifølge Medier24 har Kringkastingsrådet på under ett døgn fått over 1.000 klager i saken.

«Latterlig at kors blir nektet, men at hijab skal tillates» og «Når kors ikke har noe på deres kanal å gjøre i et kristent land, har hvert fall ikke hijab noe å gjøre der», er noe av det klagerne skriver.

– Bare de siste timene har det kommet flere hundre. Det betyr at dette er så langt den nest største klagesaken i Kringkastingsrådets historie, sier sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet.

Den mest innklagede saken var Fredrik Skavlans intervju med leder Jimmie Åkesson i det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, noe som utløste 3.600 klager totalt.

– Faten er subjektiv

Overfor Vårt Land forsvarte P3-redaksjonssjef Håkon Moslet bruken av hijab. Han viste til spesielle retningslinjer for programledere i nyhets- og debattprogrammer, der det er krav om et nøytralt uttrykk uten religiøse, politiske eller ideologiske symboler.

– I motsetning til et nyhetsanker, er Faten subjektiv. Hennes ståsted, som en ung, muslimsk jente kledd i hijab som taler deler av det muslimske miljøet midt imot, er åpenbart interessant, sier uttalte Moslet. (©NTB)