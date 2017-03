Opplagsvinner Dagbladet i fritt papirfall

ANNONSE

Av de 228 avisene som er tilsluttet MBL (Mediebedriftenes Landsforbund og LLA (Landslaget for lokalaviser) opplevde 92 (40 prosent) en total opplagsframgang i fjor. Det viser MBLs opplagsundersøkelse.

- Det er lenge siden jeg har sett såpass mange aviser med opplagsvekst som vi ser i 2016, sa fagsjef Helge Holbæk-Hanssen da han presenterte opplagstallene tirsdag.

Opplagsvinneren er Dagbladet med et totalopplag på 75.321.

OPPLAGSUTVIKLING: Slik ser Dagbladets opplagsutvikling ut de siste 36 årene. Klikk for større bilde.

DB papir falt 18,7 prosent



Takket være en dobling av antall digitale abonnenter, fra cirka 14.500 til 29.071, får avisa en vekst i netto opplag.

Dette til tross for at Dagbladets papiravis opplevde en nedgang på 18,7 prosent til 46.250 aviser i 2016. Lørdagsopplaget var på 94.528 aviser.

Medier24 har på det grunnlaget regnet ut at Dagbladet på en vanlig hverdag selger i gjennomsnitt 36.594 papiraviser.

Sjefredaktør John Arne Markussen sier til medier24 at Dagbladet ser en utflating i fallet på papir. Tidligere i år ble det kjent at avisen har planer for å legge ned papiravisen på hverdager. Nå håper han at dagen da Dagbladet legger ned papirutgaven på hverdager, er litt lenger unna.

- Papiret faller, men det er ting som tyder på en utflating. Ja, det faller saktere nå enn før. Så om noe kommer nok det tidspunktet litt lengre unna, sier han til medier24.

Fakta om opplagsundersøkelsen

* 83 prosent av befolkningen over 12 år leser daglig norsk redaksjonelt innhold. Andelen som leser papirutgavene er nå på 49 prosent. 62 prosent leser avisenes nettutgaver og 42 prosent leser mobilutgavene.

* Avisenes nettaviser økte med 2 prosent fra 2015 til 2016, mobilutgavene økte med 2,7 prosent, mens papirutgavene falt med 12,8 prosent. For mediehusene samlet er tilbakegangen på 3,7 prosent.

* Norges fem største mediehus i samlet leserdekning er VG (2 358 000), Dagbladet (1 476 000), Aftenposten (1 214 000), Dagens Næringsliv (513 000) og Bergens Tidende (316 000).

* 228 av nyhetsmediene som var med i undersøkelsen, hadde 92 (41 prosent) opplagsvekst i 2016.

* Totalopplaget for norsk aviser er cirka 2 millioner eksemplarer. Av dette er 63 prosent komplettabonnementer. Det rene papiropplaget utgjør 24,1 prosent – ned fra 29,4 prosent i 2015. Andelen rene digitalabonnementer økte fra 7,5 prosent til 12,9 prosent.