Presseorganisasjoner slår tilbake mot kritikk fra Thorbjørn Jagland

- Han bør være mer bekymret for at en statsministerkandidat brukte advokater for å stanse en kritisk reportasje, sier leder av Norsk Redaktørforening Arne Jensen til Nettavisen.

Tidligere onsdag gikk tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet (Ap) Thorbjørn Jagland ut og kritiserte media i et Facebook-innlegg.

Han var kritisk til medienes mange kritiske oppslag som gikk på Ap-leder Jonas Gahr Støres privatøkonomi og finansielle disposisjoner, deriblant noen av hans fond som er plassert i Irland.

Jagland skriver at han er bekymret over forhold i Norge «fra et demokratisk utgangspunkt» på grunn av «alle sakene mot Aps leder som plutselig dukket opp i valgkampen (...).»

Støre brukte advokater

- Jeg har ikke noen tro på Jaglands lett konspirasjonsteoretiske tilnærming. Det er litt oppsiktsvekkende at en generalsekretær i Europarådet kommer med slike uttalelser, sier leder av Norsk Redaktørforening (NR) Arne Jensen til Nettavisen.

- Jagland bør være mer bekymret for at en statsministerkandidat brukte advokater for å stanse en kritisk reportasje i NRK.

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

I Facebook-innlegget skriver Jagland også at det er pressens jobb å ettergå statsministerkandidater, men Støre burde vært konfrontert med nyhetene med en gang dersom man visste om saker.

Jagland konkretiserer ikke noe av kritikken. Det er usikkert hvilke artikler eller redaksjoner han refererer til.

Jaglands kone og pressekontakt, Hanne Grotjord, sier til Nettavisen at den tidligere statsministeren ikke har anledning til å kommentere utspillet sitt onsdag ettermiddag grunnet møtevirksomhet i Strasbourg.

- Oppsiktsvekkende uttalelser

I Facebook-innlegget skriver han:

«Men man har visst at Støre ville være statsministerkandidat i svært lang tid. Hadde man saker å konfrontere han med, burde dette blitt gjort med en gang.»

Elin Floberghagen er generalsekretær i Norsk Presseforbund.

- Aktuelle saker om politikere, og spesielt statsministerkandidater, vil være mest interessant inn mot et valg. Det er også da det vil være mest interessant for velgerne. Allerede der synes jeg hans analyse svikter ganske kraftig, sier Jensen.

- Media har ikke noen forpliktelser til å publisere saker straks de «får dem». Sakene som kom om Støre ble mer aktuelle da det nærmet seg et valg. Da er det naturlig å rette søkelyset mot aktuelle statsministerkandidater.

Generalsekretær i Norske Presseforbund er også kritisk til Jaglands kritikk og påpeker at den er for generell.

- Jeg synes dette er overraskende og litt oppsiktsvekkende at han kommer med slike uttalelser, sier Elin Floberghagen til Nettavisen.

Camilla Ryste, pressesjef for Jonas Gahr Støre.

- Han bør konkretisere mer og vise til eksempler. Hvilke medier mener han har gått for langt, hvem har tråkket over streken? Påstander om falske nyheter er en ganske heftig påstand. Jeg har ikke oppfattet at Støre har brukt energi på å kritisere pressen. Men han og Ap er velkommen til å klage til Pressens faglige utvalg (PFU) dersom de mener de har grunn for det.

- Ikke sparekonto i Nordea

Jensen mener også at Støre og hans apparat virket uforberedt på alle spørsmålene om hans privatøkonomi. Støre eier investeringsselskapet Femstø, der egenkapitalen er på 34 millioner kroner. I alt hadde han i 2015 en ligningsformue på 65 millioner kroner.

- For meg er det oppsiktsvekkende at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet virket så uforberedt på spørsmålene om hans finansielle disponeringer. Det er store investeringer i internasjonale hedgefond. Det er ikke snakk om en sparekonto i Nordea.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk mange utenompolitiske spørsmål i valgkampen.

- At Støre og Ap virket så uforberedt på å svare på spørsmål om disse forholdene bør bekymre Jagland mye mer. Det virket ikke som de hadde noen strategi.

Arbeiderpartiet avviser Jaglands kritikk og Støres pressesjef Camilla Ryste skriver følgende i en SMS til Nettavisen om både Facebook-statusen og kommentarene fra presseorganisasjonene:

- Det er pressens jobb å stille kritiske spørsmål. Det er Støres jobb å svare på dem. Støre har svart på alle spørsmål han har fått om sin økonomi siden han ble statsråd i 2005, og vil selvsagt fortsatt svare på de spørsmålene han måtte få.

Pressen må tåle kritikk

Både NR og Norsk Presseforbund mener mediene selv må tåle å få kritikk.

- Norsk presse må tåle kritikk som går på enkeltartikler, redaksjonelle disposisjoner og arbeidsmetoder. Men påstander om falske nyheter som Jagland indikerer bør ikke være noe man bare slenger ut. I så fall må han konkretisere hva han snakker om, sier Floberghagen.

- Det er nok mange politikere og andre som irriterer seg over det de mener er en feil vinklet reportasje, feil fakta og at de ikke fikk komme til orde godt nok. Der er mange ting pressen gjør som kan kritiseres.

- Vi i pressen bør tåle kritikk. Helt klart. Men ser vi på innholdet i kritikken Jagland kommer med og på spørsmål om publisistiske valg en redaksjon har foretatt må dette rettes til den enkelte redaktør, sier Jensen.

