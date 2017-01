ANNONSE

Listhaug, som har fått kritikk for hvordan hun bruker sin Facebook-konto i rollen som privatperson og statsråd, la blant annet ut en anbefaling om å følge henne på Facebook, skriver Dagens Næringsliv fredag.

Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg, som har forsket på medienes bruk av sosiale medier, reagerer:

- For troverdighetens del, i disse «fake news»-tider, er det viktig at VG er et redigert medium der ting faktasjekkes og politikere ikke får fritt spillerom, sier Brandtzæg ifølge DN.

