Seerstorm mot Discovery på Facebook

Discovery sin streamingtjeneste opplever stadig problemer, noe som vekker harme hos brukerne. De fleste klagene handler om at folk ikke får sett sine favorittprogrammer, og spesielt sport er en gjenganger.

Etter forrige helgs oppdateringer var det fortsatt store tekniske problemer med Dplay.

- Det ble gjort en oppgradering av Dplay i forbindelse med at vi flyttet alt av sport over på Eurosport Player. I den anledning har vi erfart en del feil, som i hovedsak skal være rettet opp nå. Det er selvfølgelig leit om enkelte kunder fremdeles opplever problemer med tjenesten, i så fall ber vi dem kontakte kundeservise, slik at vi kan prøve å hjelpe dem og vurdere eventuell kompensasjon, sier kommunikasjonssjef i Discovery Networks Norway, Espen Skoland til Nettavisen lørdag kveld.

Ikke fornøyde



- Hvor lang tid tar det før kundene eventuelt får kompensasjon?

- Vi forsøker å svare så fort vi kan, sier Skoland.

Det meste skal etter det kommunikasjonssjefen kjenner til ha blitt løst før onsdagens Mesterfinale, men 29. mars skrev Discovery selv en statusoppdatering på Facebook:

«Problemet med at alle iOS- og Androidapper viste kanalen TLC uansett hvilket innhold man forsøkte å spille av skal nå være løst. Vi har fortsatt problemer med at enkelte kunder ikke får lastet inn innhold på AppleTV 4-appen vår, og dette jobbes det nå med å få rettet opp i. Vi beklager på det aller sterkeste at vi enda ikke er helt i mål med å rette opp i problemene fra helgens oppdatering.»

Dette ser ikke ut til å roe gemyttene blant brukerne som nå virker utålmodige etter at tjenesten skal funke som normalt.

Her er et utdrag fra kommentarene på Facebook-siden til Discovery:

«Å hvor i huleste er Leeds-kampen???????? Det er altså så sinnsykt lite oversiktlig system at jeg får helt fnatt!!!!!»

«Får ikke logget meg inn på dplay akkurat nu! Er det noen feil ute å går?»

«Prøver å logge inn på Eurosport Player med samme e-mail som hos Dplay (har bundle abb. etter oppgradering inne på Dplay), MEN DET FUNKER IKKE»

- Hvofor er sporten på flyttefot?



«Dette er den dårligste streaming servicen jeg har noen gang prøvd! Det er alltid noen problemer, å mange ganger virker den ikke i det hele tatt (SOM NÅ). Å dette tar dere betalt for?? Forventer å få penger tilbake, for gratis måned abonnement er jo poengløst når det ikke virker.»

«I dag har dere trukket abonnementet mitt. Full pris??? Bør få rabatt når appen ikke har funket i nesten en uke.»

«Ååååå nei, tenker jeg ! Nå er det jaggu tull igjen. På Fem... er det hundeviskeren som kommer opp hver gang jeg bytter til kanalen... og etter noen min så begynner det lille paret. Driver dere og retter enda ? Huff»

«Hvorfor er sporten på flyttefot? Hvor er golfen? Hvorfor virker denne tjenesten sjelden som tiltenkt? Nå har det gått lang tid og vi betaler for tjenesten, ganske mye for golfpakken faktisk.

Skjerpings!!

Just fix it, yesterday!!»

«Jeg får ikke den varen jeg betaler for, greit når det er en dag eller to, men nå har det vart lenge, hva gjør dere??? Pengene bør betales tilbake.»