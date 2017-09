Seertallene stuper for «Vendela + Petter»

Nordmenns interesse for kjæresteparet dabber kraftig av, men ekspertene er fornøyd.

TV-serien om Vendela Kirsebom (50) og Petter Pilgaards (37) første sommer som kjærester satte seerrekord for TV 2 Livsstil.

Nå er festen over. Seertallene for serien er i fritt fall.

Premieren hadde 217.000 seere inkludert opptak. Torsdag før helgen hadde programmet «bare» 86.000 seere. Med andre ord har 131.000 seere skrudd av. Det er nedgang på over 60 prosent, viser tall fra TNS Kantar.

TV-ekspert Thomas Høiby i mediebyrået Mindshare ser ingen grunn til å «rope varsku».

– Dette er ekstremt bra tall til tross for at interessen har falt såpass mye. TV-serien er blant de mest sette programmene på TV 2 Livsstil siden 2016, sier Høiby til Nettavisen.

Til sammenligning har det mest sette programmet i TV-serien «The Kardashians» 68.000 seere inkludert opptak, påpeker TV-eksperten.

PEKER FEIL VEI: Seertallene for «Vendela + Petter» stuper.



– Hvor mye kan interessen falle for at «Vendela + Petter» ikke lenger skal være lønnsomt for TV 2 Livsstil?

FORNØYD: TV-ekspert Thomas Høiby i Mindshare.

– Programmet tåler et ytterligere fall, men det skal mye til for at programmet ikke er blant de alle mest sette på den kanalen, fortsetter han.

Høiby får støtte av TV-ekspert Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom.

– Programmet gikk veldig høyt ut, og har nå stabilisert seg på et nivå hvor det hører hjemme, sier hun.

Mandag kveld sendes episode 9 av 16.

Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard møttes på «Farmen kjendis», og etter programmet holdt de to tett kontakt til det ble kjent at de var et par.

En rekke TV-serier hadde premiere i helgen. 600.000 seere så gjensynet med «Gutta på tur» på TV 2 søndag kveld, mens «Skal vi danse» økte fra i fjor og fikk 510.000 seere på sesongpremieren lørdag.

«Nytt på nytt» fredag hadde riktig nok ikke premiere, men programmet mistet mange seere til landskampen på TVNorge.

