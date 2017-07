Sex-meldinger fra professor får sosiale medier til å koke over

De siste par dager har en professor i Norge fått mye medieomtale for å ha sendt slibrige SMS-er til flere kvinnelige studenter.

Her er noen av de omtalte tekstmeldingene:

«Kan jeg kjøpe trusen din?»

«Liker du rimming?»

«Hei sexy jente ...»





- Mange forstår ikke hvor ille dette kan være

I sosiale medier diskuterer Oslo-politiker Eivind Trædal (MDG) og samfunnsdebattant Kjetil Rolness tematikken ivrig.

«Etter et døgn med debatt om trakassering av unge damer, får jeg en sterk følelse av at mange ikke forstår hvor ille dette kan være. Når godt voksne menn i maktposisjon tråkker over grensene, innebærer det nemlig et mye dypere ubehag enn å måtte avvise en tilnærming,» ytrer Trædal på Facebook.

Han mener det ubehagelige der og da er åpenbart, men at det subtile er verre:

«Hvis man for eksempel som ung kvinne opplever sjefen eller en lederfigur som flørtete eller pågående, hvordan kan man da stole på tilbakemeldinga man får?»

Oslo-politiker Eivind Trædal (MDG).

Trædal mener at «det i en tid der «flink pike»-syndromet og psykiske plager preger mange unge ambisiøse mennesker, er det ekstra ødeleggende når folk i maktposisjoner, enten de er professorer, redaktører, politiske ledere, sjefer i næringslivet eller andre steder, ikke forstår rollen sin. Det handler om noe så enkelt som å bli sett som en person og ikke som et potensiell sexpartner.»

I en oppdatert FB-melding skriver han at hvis «man virkelig mener at XXX ikke fortjener å eksponeres, sier man at ofre for trakassering har et ansvar for å holde tyst om sine erfaringer.»

- Jeg er veldig glad for at unge kvinner og menn sender et tydelig signal: ikke send slibrige meldinger til folk du ikke kjenner. Du kan ende opp med å bygge en gapestokk til deg selv.

Rolness: - Dagens dummeste

Denne siste oppfordringen får det til å koke over for Kjetil Rolness:

«Dagens dummeste melding er signert Eivind Trædal, «Facebooks småsinnede storinkvisitor, som selv har brukt de siste dagene til byggejobben, sammen med en mobb av middelmådigheter som hater krig og ufred, men elsker lukten av blod når en mann de intenst misliker ligger nede»,» skriver Rolness.



Samfunnsdebattant Kjetil Rolness.

Han mener man med dette «også bidrar til å ødsle en omseggripende krenkelseskultur der ord som «trakassering» , «hets» , «overgrep» , «maktperson» og «lovbrudd» fullstendig mister mening, der høyst private meldinger legitimt kan kopieres og offentliggjøres, der man rapporterer til arbeidsgiver og krever at synderen mister sin stilling, og der voksne, norske kvinner som vi ellers - i likestillingens navn - ønsker å se som soldater eller toppledere, ikke tåler påtrengende klossete, smakløse og ja - «slibrige» sjekkeforsøk, uten å rope på twitteratet, VG og politiet.»

- Alt sammen en amatørmessig, prinsippløs heksejakt som aldri ville kommet i stand om ikke XXX var en politisk meningsmotstander som allerede har et rulleblad for dumheter på nettet. At han også er i stand til å skrive originale, medrivende tekster på et intellektuelt nivå som mobben bare kan drømme om, er selvsagt intet tema, mener Rolness.

- Kjente journalister kan være konebankere ...

Han mener det ikke er likhet for loven:

«Samtidig kan kjente journalister være konebankere, «kulturtopper» kan bøtelegges for barneporno, og framstående kvinnelige politikere kan utnytte mindreårige gutter seksuelt, alt sammen «kjent» stoff i kommentarets andedam, uten at noen blir identifisert, uthengt eller bedt om å fratre sin stilling.»

Rolness mener det alltid har eksistert menn med dårlig dømmekraft, lav impulskontroll, dårlige alkoholvaner og muligens manglende respekt for kvinner.

- Sterke kvinner har alltid vært i stand til å sette dem på plass, og gå videre med sitt. Nå skal de derimot utstyres med offerstatus, og hylles fordi de står fram med sine «erfaringer» (les: sin egen hjelpeløshet), og deres megafoner og støttespillere kan framstå kledelig blanding av riddere og feministiske tante Sofier, mens de egentlig oppfører som en flokk med hyener, mener Rolness.

Nettavisen identifiserer ikke

I motsetning til en rekke medier, velger Nettavisen å ikke identifisere professoren fordi han verken er dømt eller anmeldt, med henvisning til «Vær varsom-plakatens 4.7»:

«Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.»

- Personalsak

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med professoren.

Nettavisen har også vært i kontakt med sjefen til professoren, som forteller at det fra høyeste hold er tatt følgende beslutning:

- Dette er en personalsak, og vi skal derfor ikke gi noen ytterligere kommentar offentlig.





