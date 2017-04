Slik skal Wikipedia-sjefen sikre verden ekte nyheter

ANNONSE

«Nyhetene er ødelagt, og vi kan fikse det.»

Det hevder nettstedet Wikitribune, som Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales annonserte denne uken. Med nettstedet vil Wales for alvor ta opp kampen mot «fake news», og sikre leserne troverdige kilder som de selv skal kunne faktasjekke.

Ved å koble sammen de tusenvis av brukerne av nettleksikonet Wikipedia med profesjonelle journalister, skal nyhetene dermed bli mer troverdige enn noen gang.

Crowdfunding

- For første gang skal profesjonelle journalister og «hverdagsjournalistene» jobbe side om side som likestilte, og fortelle nyhetene mens de skjer og redigere dem på direkten mens de utvikler seg. Hele tiden mens de er støttet av et samfunn som sjekker og kontrollerer all fakta, sier Wales ifølge avisa The Guardian, og beskriver prosjektet som «nyheter laget av folk flest, for folk flest».

Han planlegger å ansette lønnede journalister som blir betalt av såkalt «crowdfunding», der den som vil donerer en valgfri sum til prosjektet.

De som støtter prosjektet med penger blir såkalte supportere, og vil være med på å bestemme hva slags nyheter nettsiden vil fokusere på.

NY SIDE: Wikitribune ble lansert tirsdag denne uken.

Gratis

I likhet med Wikipedia vil stoffet på Wikitribune være fritt tilgjengelig for alle. Ingen form for reklame skal betale for innholdet, noe som ifølge Wikipedia-grunnleggeren er essensielt for produktet.

«Vi er ikke avhengig av klikk for å tilfredsstille annonsører, vi er ikke interessert i annet enn å gi deg de virkelige nyhetene,» skriver Wikitribune på sine nettsider, som ble åpnet på tirsdag.

Nettstedet skal komme med egne publikasjoner, og håpet er å få første utgave ut til starten av det britiske valget i juni.

Ble provosert av Trumps «alternative nyheter»

Selve idéen til nettstedet oppsto imidlertid gjennom en annen, politisk hendelse, innrømmer Wales.

- Noen jeg kjenner overtalte meg til å gi Donald Trump 100 dager før jeg gjorde opp en mening om ham. Men så en dag kom Kellyanne Conway og begynte å snakke om «alternative nyheter», forteller grunnleggeren.

- Det var da jeg virkelig bestemte meg for å gå for dette.