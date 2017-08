Spesialenheten etterforsker: Politiets nyhetsavis ble lekket

Et internt nyhetsbrev med navn, bilder og detaljer fra pågående etterforskninger i Oslo-politiet er lekket til innvandringskritiske Human Rights Service.

«Kort tid etter at HRS publiserte en anonymisert politimanns tanker om utfordringer i politiet, fikk vi oversendt et oppsiktsvekkende dokument, eller en slags avis. Det var kun denne «avisen» i konvolutten, ingen avsender, ikke ett ord».

Slik starter den høyrepopulistiske nettsiden rights.no sin serie om Oslos kriminelle underverden, basert på Oslo-politiets egne avis.

Oversendt Spesialenheten



Foreløpig har rights.no publisert Del 1 og Del 2. Nettsiden til Human Rights Service kan fortelle at av 55 identifiserte kriminelle i avisen, er det bare én etnisk norsk. I artiklene gir politiet et unikt bilde av kampen mot kriminalitet i Oslo.

Oslo-politiet anser saken som alvorlig og har oversendt den til Spesialenheten for politisaker, skriver nettavisen Filter Nyheter.

Nyhetsbrevet ble sendt fra etterforskerne i prosjektet Trygge Grønland til en rekke politifolk 12. juli i år, og akkurat denne utgaven var utformet som en etterligning av avisen VG, med navnet TG – forkortelsen på prosjektnavnet.

Intern humor og meningsytringer



Nyhetsbrevet inneholder både intern humor og meningsytringer. I tillegg presenteres blant annet flere titalls navn på mistenkte i pågående etterforskninger, spaningsbilder, etterretningsopplysninger og fotografier av beslag som ikke er offentlig kjent. Hele dokumentet ble sendt videre til den innvandringskritiske gruppen Human Rights Service (HRS), som torsdag startet publisering av deler av innholdet.

HRS har riktignok valgt å skjerme de kriminelle som omtales – «noe annet kan kanskje føre til at de samme blir tilført enda flere rettigheter», skriver HRS-leder Rita Karlsen i en artikkel på gruppens nettside.

- Skader tillit og troverdighet



Ifølge Filter Nyheter jobber Oslo politidistrikt ut fra en antakelse om at det er en tjenestemann eller -kvinne som har oversendt de sensitive opplysningene til HRS.

– Opplysninger for internt bruk skal selvsagt ikke ut til offentligheten. Enhver lekkasje i politiet kan skade tilliten og troverdigheten vår, uavhengig av om lekkasjen skjer til politiske aktivister eller til etablerte medier. I ledelsen gjør vi det vi kan for at slike opplysninger ikke skal spres til andre enn dem som er ment å lese dem, skriver politiinspektør Tore Soldal, som er områdesjef for Tøyen/Grønland, i en epost til Filter Nyheter.