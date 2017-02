Sørger over Åsleik Engmark

ANNONSE

Mandag kom beskjeden om at skuespilleren, regissøren og komikeren Åsleik Engmark er død, 51 år gammel.

Engmark døde brått og uten forvarsel søndag ettermiddag. Han fikk et illebefinnende da han var på familiebesøk i Brussel.

Ambulansepersonell ble tilkalt, men livet sto ikke til å redde, opplyser Engmarks produksjonsselskap Feelgood Scene.

På Twitter strømmer kondolansene nå inn. Engmark er kjent fra både scene, skjerm og lerrett, og mange av hans kollegaer uttrykker sin sorg.

- Hvil i fred, min kjære venn og læremester, Åslek Engmark, skriver komiker og programleder Alex Rosen .

«Skal vi danse»-partner Nadya Khamitskaya skriver på Facebook at det er med sorg hun har mottatt dødsbudskapet:

- Kjære Åsleik, kreativ og leken, proffesjonell til fingerspissene. Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk lov til å få jobbe med deg. Det var noe helt eget. Sammen har vi laget danseøyeblikkene som jeg vil huske for alltid. Du kom brått inn i Skal vi danse-livet mitt og beriket det. Din bortgang kom like brått. Alt for tidlig. Du skulle berike verden med din kreativitet i så mange år til. Mine varme tanker går til barna og familien. Hvil i fred, kjære "Chaplin".

Fakta: Åsleik Engmark

*Født 27. desember 1965 i Oslo. *Døde brått 12. februar 2017 etter et illebefinnende i Brüssel. *Var kjent som skuespiller, regissør og komiker. *Var med og startet "Lompelandslaget" i 1987. *Ansatt ved Det Norske Teatret fra 1988 til 1999. *Kjent som rollefiguren "Severin Suveren" i NRKs programserie om fjellvettreglene (1989). * Engmark mottok Stå Opp-prisen i 2001. *Debuterte som regissør i 2009 med spillefilmen "Knerten", basert på Anne-Cath. Vestlys bok. *I 2010 vant Engmark TV 2s dansekonkurranse "Skal vi danse". *Han har hatt stemmen til flere kjente animasjonsfigurer, blant annet Buck i "Istid", Mike Wazowski i "Monsterbedriften", Knerten i Knerten-filmene, Woody i "Toy Story"-filmene og Timon i "Løvenes konge". *Var med i flere titalls teater og sceneopptredener, den siste "Aladdin and His Magical Europe Refugee Tour 2016" – der han blant annet sto for manus. *Skrev også tekst, regi og musikk til mange sceneoppsetninger. (Kilde: Wikipedia)