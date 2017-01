ANNONSE

- Fristen for å skrive under på sluttpakketilbudet gikk ut fredag, men jeg har vært tydelig på at jeg ikke vil akseptere det. Vi vet ikke hva som vil skje, sier Ronnie Baraldsnes (49) til Nettavisen.

Han begynte i TV 2 i august 1992 og har altså 25 års ansiennitet. Han har hatt flere roller i tv-kanalen, fra reporter og vaktsjef til redaksjonsleder. Han opplever støtte både fra kolleger og fra seere midt i en krevende prosess.

- Det var en nabo som ringte meg og fortalte at jeg hadde fått to støttegrupper på Facebook. Det er veldig varmende å oppleve det. Jeg tolker det som en bekreftelse på at folk setter pris på det arbeidet jeg gjør, sier Baraldsnes.

TV 2-reporter Ronnie Baraldsnes.

« Jøss! Jeg er overveldet. I en tid der mange av oss som jobber i TV2 føler usikkerhet på grunn av en nødvendig nedbemanningsprossess, varmer det veldig når jeg ser at det blir opprettet en FB-gruppe som heter Behold Ronnie i TV2», skriver Baraldsnes i et svar på Facebook.

Noen av tilbakemeldingene han har fått er at han er en del av merkevaren TV 2 og at han har klart å skape en tydelig profil.

TV 2 står midt oppe i en stor nedbemanning der konsernet skal kutte rundt 350 millioner kroner og 177 årsverk. Fortsatt gjenstår det mange årsverk å kutte. Klubbleder for NJ-medlemmene i TV 2, Henrikke Helland, har opplyst at det blir i underkant av 50 overtallige.

- Hvordan er det å stå midt oppe i den prosessen dere nå har i TV 2?

- Man må bare møte på jobb og gjøre sitt beste. For mange er det veldig tungt. For meg har det vært uproblematisk. Jeg føler at jeg har massiv støtte fra hele organisasjonen, og tilbakemeldingen fra seerne er veldig hyggelig, sier Baraldsnes.

