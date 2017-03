Suksess for TVNorge

ANNONSE

«Mandagsklubben» var tilbake på TVNorge mandag kveld. Etter 17 års pause leverte humorprogrammet en god åpning.

Foreløpige seertall viser at programmet hadde rundt 280.000 seere. Det er nesten på forventing for TVNorge. På det meste hadde «Mandagsklubben» nesten 350.000 seere.

– Dette er seertall TVNorge kan være godt fornøyd med, sier TV-ekspert Dag Ormås i Starcom til Nettavisen.

– Kanalen har hatt en veldig sterk søndag med tre programmer som leverer veldig bra. Nå er de avhengig av å få på plass flere dager med gode seertall. Fortsetter «Mandagsklubben» med dette har TVNorge sikret seg en god start på uken, fortsetter han.

Det er Anne Rimmen, sammen med de faste makkere Else Kåss Furuseth og Dag Sørås, som leder programmet.

– Fikk som fortjent



Thomas Høiby i mediebyrået Mindshare er også imponert over seertallene, men ikke fornøyd med innholdet.

– TVNorge mer en doblet markedsandelen i tidsrommet. I tillegg var kanalen nesten jevnstore med NRK, sier Høiby.

Han viser også til at TVNorge mer enn doblet seertallene med «Mandagsklubben». Forrige mandag hadde kanalen «bare» 110.000 seere i samme tidsrom.

– Anmeldelsene for programmet har vært midt på treet. Dette var et middels gjennomført program som fikk som fortjent, fortsetter han.

I sosiale medier fikk «Mandagsklubben» svært blandet mottakelse. Enkelte mener programmet bør legges ned, at det er kjedelig og tregt. Andre satte pris på sarkasmen og gjensynet.

Les mer: «Mandagsklubben» fikk blandet mottakelse etter 17 års pause

Tross dobling for TVNorge er det TV 2 som vinner sendetidspunktet. «Åsted Norge» ble flyttet 10 minutter tidligere for å kunne gå i direkte konkurranse med «Mandagsklubben» på TVNorge. Det ga førstnevnte et lite løft til rundt 520.000 seere.

Ble nedlagt



Sist gang «Mandagsklubben» ble sendt på TVNorge startet sesongen med 300.000 seere. Det var i 2000 da Solveig Kloppen var programleder og Espen Thoresen og Atle Antonsen faste makkere.

Riktig nok endte den sesongen med 113.000 seere, programmet ble nedlagt og kjøpt av TV 2.

«Mandagsklubben» var ikke alene om å ha premiere på TVNorge mandag kveld. Sesongpremieren til «Klovn til kaffen» leverte rundt 150.000 seere. Programmet ble sendt rett før «Mandagsklubben».

– Dette er helt greie seertall i dette tidsrommet, sier TV-ekspert Dag Ormås i Starcom.

Les også: Nedtur for Melodi Grand Prix

Hva synes du om «Mandagsklubben» på TVNorge? Si din mening i kommentarfeltet!