Sunniva Gylver i alvorlig trafikkulykke

Sunniva Gylver (50), kjent som prest, forfatter og tidligere programleder på NRK og TV 2, forteller på Facebook at hun tidligere denne måneden var involvert i en alvorlig trafikkulykke.

- Jeg er til behandling på sykehus. Dette kommer til å gå bra, men det vil ta litt tid, skriver hun på Facebook.

Trafikkulykken skjedde ifølge Gylver på Bislett i Oslo 5. mai.

Hun forteller at mange har uttrykt bekymring for henne og at hun derfor har lagt ut en oppdatering på sin Facebook-side, en oppdatering skrevet av en venninne.

- Selv er jeg ikke på skjerm for tiden, heter det i meldingen.

Gylver er doktorgradsstipendiat ved Menighetsfakultetet, har i en årrekke jobbet som prest i Oslo, blant annet studentprest på Høgskolen i Oslo og kapellan i Grønland kirke. Hun har gitt ut flere bøker, blant annet «Søndager med Sunniva» og «Åpen himmel» og er kjent for livssynsprogrammer og trosformidling i aviser, radio og tv. I 2006 var hun den første kvinnen som fikk tale i en moské i Norge. Tidligere i år var Gylver ett av 69 foreslåtte navn som ny biskop i Oslo bispedømme.

