Tar «Dødens tjern» av skjermen

ANNONSE

Etter en ny episode med nok en bunnotering for storsatsingen «Dødens tjern» er det nå slutt.

TVNorge tar resten krimrealityen av skjermen. Fem av ti episoder gjenstår.

– Det er bare å erkjenne at dette programmet ikke falt i smak hos seerne. Vi flytter derfor de resterende episodene til Dplay. Det er kort vei mellom himmel og helvete i denne bransjen, men det er jo også det som gjør det så spennende, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i TVNorge og Discovery Networks til Nettavisen.

– Skal vi lykkes må vi fortsette å ta risiko, fortsetter han.

Innfridde ikke forventningene



Femte episode ble sendt tirsdag kveld. Den hadde bare 43.000 seere. Forrige tirsdag hadde programmet 68.000 seere.

Forrige uke fortalte TVNorge at de hadde håpet på minimum 100.000 seere for serien.

– Jeg har et problem så lenge det går under dette. Programmet har dessverre ikke festet seg hos publikum. Sånn skjer. Historiefortellingen i programmet er blitt for kompleks til å formidle igjennom TV-skjermen, sa nordisk programdirektør Eivind Landsverk til Nettavisen.

Les mer: TVNorge truer med å ta «Dødens tjern» av skjermen

«Dødens tjern» ble under lanseringen i november beskrevet som «nytt» og «banebrytende».

Mordgåten i «Dødens tjern» er skrevet av den prisbelønte forfatteren Jørn Lier Horst, og det er realitydeltakere som må løse kriminalhistorien.

Allerede etter første episode slo TV-ekspert Thomas Høiby i Mindshare fast at det «blir vanskelig for serien å lykkes i fortsettelsen».

Premieren hadde 190.000 seere.

Les mer: Seerne forsvant fra «Dødens tjern»

Tøff start på 2017



Det er altså laget ti episoder av «Dødens tjern». Krimforfatter Jørn Lier Horst har skrevet rammefortellingen til TV-konseptet.

Nyheten kommer samtidig som at TVNorge har lagt bak seg sin svakeste start på årets siden TV-målingene startet i 1992.

Les mer: Katastrofal start for TVNorge på det nye året

Hva synes du om «Dødens tjern»? Si din mening i kommentarfeltet!

Saken oppdateres.