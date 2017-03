Tinder fjerner ulovlige regler

ANNONSE

Den populære dating-appen kunne blant annet bruke nordmenns innhold og dele med hvem som helst til evig tid.

Nå er det slutt. Tinder må fjerne de ulovlige vilkårene.

– Før kunne selskapet bak appen bruke bildene dine til reklame uten samtykke, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukerombudet til Nettavisen.

Haugseth forteller at Tinder brøt markedsføringsloven på flere punkter.

– Det er viktig for oss at appen har klare og ryddige avtalevilkår. Før var det lange og uklare vilkår, som var vanskelig å lese. Det skal alltid være mulig for forbrukeren å forstå hva man faktisk går med på når man laster ned en app, fortsetter hun.

FIKK ENDRET TINDER: Dating-appen måtte gi etter for press fra forbrukerombud Elisabeth Lier Haugset.

Mente at brukerne var tilnærmet rettsløse

Det var Forbrukerrådet som klaget Tinder inn til Forbrukerombudet for urimelige avtalevilkår.

Forbrukerrådet mente at brukerne var tilnærmet rettsløse når det kommer til eierskap og kontroll over eget innhold som bilder, tekstmeldinger, chat-logger og video.

– Vi er fornøyde med endringene Tinder nå gjennomfører og avslutter derfor saken. Vi kan imidlertid ta opp saken på nytt, dersom vi ser at forbrukerhensynene krever det, sier Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukerombudet.

Endrer vilkårene i hele verden



Advokat Vebjørn Søndersrød i Advokatfirmaet Ræder representerer Tinder i Norge.

– Det har vært en lang dialog med Forbrukerombudet hvor det har blitt gjort endringer til det ombudet oppfatter er til det bedre. Tinder har gjort en større revisjon, og endringene som er gjort gjelder hele verden, sier Søndersrød til Nettavisen.

På Tinder handler det om å sveipe til høyre eller venstre. Venstre betyr at man ikke er interessert, høyre betyr at man liker det man ser – og kanskje blir det en match.

Fakta: Dette blir endringene i vilkårene:

Norske forbrukere får norske vilkår.



Vilkårene er gjort enklere og kortere.



Oppsummering av vilkårene i kortform presenteres før avtale inngås.

Norske- og europeiske forbrukervernregler gjelder.



Brukere i EU/EØS skal ha rett til å løse tvister med Tinder i det landet de bor i.



Klargjøring av Tinders rett til brukerskapt innhold. Tinder har blant annet ikke anledning til å benytte bilder til markedsføring uten samtykke.

Brukerne blir varslet ved materielle endringer i vilkårene og tjenesten som har betydning for brukernes rettigheter og forpliktelser. En oppsummering vil vise eventuelle endringer som er foretatt.



Brukerskapt innhold vil bli slettet når konto sies opp.



Klargjøring av hva som kan føre til at Tinder kan si opp avtalen med brukeren.

