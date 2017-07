Trumps siste Twitter-melding skaper sterke reaksjoner

ANNONSE

Kort tid etter at Trump la ut twittermeldingen søndag kveld, har det kommet mange reaksjoner.

Klippet, som du kan se nederst i kampen, er fra en fribryterkamp for noen år tilbake, da Trump la en person i bakken og slo ham liggende. Denne gangen har Trump plassert en CNN-logo over mannens hode.

Trump poster meldingen med hashtag «CNN falske nyheter».

«Herregud, en gal mann», «Noe er seriøst galt med presidenten i USA. Vi trenger alle å bli bekymret», «Det er ingenting morsomt i dette. Det er skremmende. Vi ser lederen av den frie verden ha et psykotisk øyeblikk».

Meldingen kommer bare timer etter at Trump tvitret et forsvar av hans bruk av sosiale medier: – Min bruk av sosiale medier er ikke presidentaktig – den er MODERNE TID PRESIDENTAKTIG. Gjør Amerika Storartet Igjen! skrev han.

CNN: - Barnslig oppførsel



I en kommentar til tweeten, skriver CNN: - Istedenfor å forberede seg på hans tur, hans første møte med Vladimir Putin, å hanskes med Nord-Korea eller jobbe med hans helsereform, så involverer han seg i barnslig oppførsel langt under hans stillings verdighet. Vi vil fortsette å gjøre vår jobb. Han burde begynne å gjøre sin.

- Falske nyheter

Så sent som lørdag anklaget Trump CNN for å produsere falske nyheter. Det kom etter at CNN videreformidlet påstander fra TV-vertene Mika Brzezinski og Joe Scarborough fra MSNBC-programmet «Morning Joe» om at Trump skulle ha truet dem med negative artikler om de ikke ba om unnskyldning for sin Trump-dekning.

Den artikkelen kom etter dager da Trump hadde gått til personangrep mot spesielt Mika Brzezinski.

