TV 2 bestiller ny sesong av «Farmen kjendis»

ANNONSE

TV 2 signerte i går avtale med produksjonsselskapet Strix om en ny sesong av «Farmen kjendis». Opptakene vil finne sted på forsommeren, og castingen er allerede i gang, skriver kanalen i en pressemelding.

- Vi har hatt enorm suksess med «Farmen kjendis». Planen har hele tiden vært å lage flere sesonger av konseptet, og det er derfor en stor glede å kunne informere om at vi nå har signert avtalen om ny sesong og at castingarbeidet for sesong 2 allerede er i gang, sier programdirektør Jarle Nakken i TV 2.

Les også: «Farmen»-Goli: - Jeg har sluttet å jobbe gratis

«Farmen kjendis» har vært en formidabel suksess, og har så langt et snitt på 924.000 seere den første sesongen. Det er det høyeste snitt-tallet som er målt for en Farmen-sesong noensinne.

- Den første uken har gått over alle forventninger med milliontall flere ganger i uken. Det at vi allerede etter de første ukene på lufta kan bekrefte ny sesong sier alt om hvilke fremtidige forventninger vi har til prosjektet. Med den suksessen vi nå har på «Farmen kjendis» tror jeg mange kjendiser vil være interessert i å sjekke inn på Farmen, reise 100 år tilbake i tid og oppleve gårdsdrift, dyrehold og ukesoppdrag sammen med andre kjente personligheter, forteller Jarle Nakken.

Innspillingen av den nye sesong vil foregå våren 2017 og planen er å sende en ny sesong på TV 2 våren 2018.

- Det er fantastisk gledelig med den overveldende mottakelsen «Farmen kjendis» har fått hos seerne, og vi i Strix er veldig stolte av at vi leverer innhold som fortsatt samler store mengder nordmenn til felles TV-opplevelser. Det er derfor med stor inspirasjon vi nå tar fatt på en ny sesong med kjendiser på Farmen, sier daglig leder Jørgen Hermansen i Strix.

TV 2 har allerede fått henvendelser fra seere som har ønskelister på kjendiser de ønsker å se i en ny sesong av «Farmen kjendis».

- Vi tar med oss alle forslag inn i arbeidet videre, og ser frem til å legge kabalen i tiden som kommer, forteller Jarle Nakken i TV 2.

Les også: Knallsterk helg for TV 2