FOR MYE IKKE-EUROPEISK: TV 2 og TV Norge får refs av Medietilsynet for å ha for lite europeisk på skjermen, som for eksempel amerikanske «The Walking Dead». Foto: Tvnorge

TV 2 og TVNorge får refs for innhold

TV 2s nisjekanaler og TVNorge sender for få europeiske og for mange amerikanske TV-programmer, mener Medietilsynet som gir kanalene en advarsel.