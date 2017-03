TV 2-sjefen varsler nye kutt etter krisetall

ANNONSE

Tirsdag la TV 2 frem tall for 2016 som viste et kraftig fall i lønnsomheten. Driftsresultat ble redusert med 70 prosent fra 330 millioner kroner til 116 millioner.

De elendige tallene vil trolig få konsekvenser for TV 2, som akkurat nå er i ferd med å avslutte en omfattende nedbemanningsprosess.

- Vi gjør alt vi kan for å drive TV 2 så fornuftig som mulig, sier Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV 2, til Nettavisen.

- Jeg er nesten litt overrasket over at du stiller det spørsmålet. Med mindre det skjer noe uventet positivt for våre forretningsmodeller, vil det også være behov for endring i større eller mindre grad også fremover i tid, sier Sandnes.

Han viser til at i 2016 har alle mediehus brukt tid på å gjennomføre endringer. TV 2 har allerede kuttet 70 ansatte og skal etter planen kutte 350 millioner kroner innen 2020.

Vil finne nye inntektsstrømmer

Sandnes sier TV 2 jobber hardt for å bedre lønnsomheten.

– Som de aller fleste har fått med seg er mediebransjen i en enorm forandring. Den forandringen slutter ikke neste år. Derfor jobber vi knallhardt for å finne nye vekstmuligheter og inntektsstrømmer, samtidig som vi må se kritisk på kostnadene, sier Sandnes.

Han tror imidlertid ikke at TV 2 kan kutte seg til suksess.

- Vi må utvikle oss og investere i både verdifull kompetanse og nye løsninger som gjør oss i stand til å beholde posisjonen som Norges største og viktigste kommersielle kringkaster, sier Sandnes.

Håper å unngå kutt

Klubbleder Henrikke Helland i TV 2 håper på sin side nye kutt ikke blir nødvendig.

KLUBBLEDER: Henrikke Helland i TV 2.

– Vi anerkjente jo at omstillingene måtte gjøres da dette ble fremlagt i 2016. Vi har vært innforstått med at vi måtte gjøre grep. Det er nå gjort, sier klubbleder Henrikke Helland i TV 2 til Nettavisen.

– Vi håper det som har vært gjort frem til nå bedrer resultatene, fortsetter hun.

– Hva tenker du om nye kutt?

– Vi håper at de omstruktureringene som er gjort er tilstrekkelig for å snu dette, sier Helland.

