DET VAR EN GANG: På 90-tallet var tekst-tv den moderne for folk å å holde seg oppdatert på børskurser, nyheter og mye mer. Nå er det slutt for TV 2 sin del. Foto: Per Løchen (NTB scanpix)

TV 2 slutter med tekst-TV

TV 2 slutter med tekst-TV. Fra onsdag forsvinner nyheter, sport og programomtaler fra sidene.