TV-ekspert tror Jon Almaas kan bli vraket

Eksperten mener seertallene til «Praktisk info med Jon Almaas» er så dårlige at det spøker for en ny sesong. TVNorge hevder imidlertid at de er fornøyd.

Glansdagene for Jon Almaas (50) ser ut til å være over. Programlederen klarer på langt nær å dra like mange seere som da han jobbet i NRK.

Riktig nok leverte «Praktisk info med Jon Almaas» gode tall på premieren, og fikk tøff konkurranse fra partilederdebatten på NRK forrige tirsdag, dagen etter stortingsvalget. Men programmet tirsdag kveld klarte ikke å hente inn igjen det tapte.

Bare 193.000 seere så episode tre av programmet. Til sammenligning samlet premieren 308.000 seere.

TV-ekspert Dag Ormåsen i Starcom forteller at det var ingen spesiell konkurranse fra de andre TV-kanalene tirsdag kveld.

Nå frykter han for fortsettelsen til programmet.

– Det er klart at hvis programmet faller under 200.000 seere, og reprisene har normale seertall, så er det for dårlig når TVNorge henter en så etablert programleder, sier han til Nettavisen.

Ormåsen mener programmet kan klare seg med 250.000 og 300.000 seere kombinert med gode reprisetall.

– Det er litt tidlig å felle en endelig dom, men dette går i feil retning, fortsetter TV-eksperten.

– Hva skjer dersom seertallene fortsetter å falle?

– Jeg tror programmet kommer til å gå ut sesongen. TVNorge klarer ikke å finne et annet program som leverer like mange seere. Faller programmet ned mot 150.000 seere på førstevisningen, så begynner det å spøke for en ny sesong av programmet, sier Dag Ormåsen i Starcom.

TVNorge mener man må tolke seertallene annerledes.

– Ser vi på totaltallene, med opptak, repriser og digitalseing inkludert, er episode to sett av over en halv million. Episode én ble sett av over 650.000, skriver nordisk kommunikasjonssjef Espen Skoland i Discovery Networks i en E-post til Nettavisen.

Skoland påpeker at programmet er sammenlagt det mest sette på TVNorge denne høsten.

– Vi har ingen planer om å vrake dette programmet. Dette er det mest sette programmet vi har på TVNorge i år, når vi ser på de samlede tallene. I disse tider blir det alt for enkelt å bruke gamle målemetoder for å vurdere suksess, fortsetter han.

Også «Åsted Norge» på TV 2 fikk merke konkurranse fra partilederdebatten på NRK i forrige uke, men programmet økte fra 343.000 seere til 423.000 seere tirsdag kveld.

