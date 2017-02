TVNorge truer med å ta «Dødens tjern» av skjermen

ANNONSE

Programmet skulle være «nytt» og «banebrytende», men nå må TVNorge konstatere nederlag. Seerne uteblir.

«Dødens tjern» hadde bare 68.000 seere tirsdag kveld, viser tall fra mediebyrået Starcom. Det er langt under forventning.

Løfter ikke seertallene seg neste tirsdag kan det være over og ut.

Lykkes ikke med innholdet



– Jeg erkjenner at vi sliter med seertallene, og vi vurderer hele tiden hva vi skal gjøre. «Dødens tjern» får en uke på seg. Etter det er det være eller ikke være, sier programdirektør Eivind Landsverk i TVNorge.

– Det betyr?

– Jeg tror vi kommer til å ta av programmet, sier han.

Det er laget ti episoder av «Dødens tjern». Fjerde episode ble sendt tirsdag. Krimforfatter Jørn Lier Horst har skrevet rammefortellingen til TV-konseptet.

KLAR TALE: Og fortsatt er det seks episoder igjen av «Dødens tjern». Tallene viser ikke reprisesendinger.

Landsverk understreker at dersom seertallene løfter seg vil det fortsatt være mulig for TVNorge å sende resten av episodene, men det skal litt til.

– Jeg hadde håpet på 100.000 seere, men jeg har et problem så lenge det går under dette. Programmet har dessverre ikke festet seg hos publikum. Sånn skjer. Historiefortellingen i programmet er blitt for kompleks til å formidle igjennom TV-skjermen, sier programdirektøren.

IKKE FORNØYD: Neste onsdag avgjør programdirektør Eivind Landsverk hva som skjer med «Dødens tjern».



– Seernes dom er på mange måter ufravikelig, uansett hva vi fagfolk måtte mene. Det er seerne vi lever for, påpeker han.

Tror ikke på seerløft



TV-ekspert Dag Områs i mediebyrået Starcom tror det går mot slutten for «Dødens tjern».

SPÅR SLUTTEN: TV-ekspert Dag Ormåsen tror «Dødens tjern» vanskelig kan reddes.

– Det er alltid viktig å gi nye programmer litt tid til å sette seg, men rundt 70.000 seere i beste sendetid flere uker på rad er for lavt til at man kan forsvare å fortsette, sier Ormåsen til Nettavisen.

– Det å gi programmet en uke til virker som en fornuftig vurdering, men det skal nok mye til for at dette programmet ikke blir tatt av luften eller flyttet til et annet tidspunkt etter neste uke, fortsetter han.

