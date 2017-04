Ubaydullah Hussain-dokumentar til verdens største doku-festival

ANNONSE

Det skriver Hollywood Reporter fredag. Festivalen er den største dokumentarfilmfestivalen i Nord-Amerika og går av stabelen 27. april.

Bråket rundt «Den norske islamisten», av filmskaperne Ulrik Imtiaz Rolfsen og Adel Khan Farooq, er som kjent en sentral del av filmen.

– Politiet og vi som filmskapere har ulike roller i samfunnet. Politiet har rett til å pågripe og tiltale, og vi har mulighet til å undersøke og eksponere denne gruppen, sier regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen til Hollywood Reporter.

Filmen hadde norsk premiere 5. april, dagen etter at Ubaydullah Hussain ble dømt til ni års fengsel for blant annet rekruttering til ekstremistgruppa IS.

