«Ungdom har pistoler og barn selger hasj»: Politiet kjenner seg ikke igjen i NRKs virkelighetsoppfatning

NRK har fått mye oppmerksomhet etter at kanalen i helgen hadde denne store reportasjen om gjengsituasjonen i hovedstaden. «Ungdom har pistoler og barn selger hasj», skrev NRK.

Reportasjen stilte spørsmål ved om Norge kan få svenske tilstander i enkelte bydeler.

NRK skrev at gjengsituasjonen i enkelte bydeler er verre enn på mange år, at i enkelte bydeler i hovedstaden er gjengsituasjonen verre enn på mange år, og at rusproblemene er langt større enn det som fremkommer i undersøkelser.

- Jeg tar gjerne en diskusjon om vold, rus og gjengproblematikk i Oslo, men å blande det sammen slik NRK har gjort, blir feil, sier Jarle Kolstad. Han leder avsnittet som driver forebygging i bydelene Stovner, Alna, Grorud og Bjerke på Oslos østkant.

FAROOQ: Adel Khan Farooq er oppvokst på Mortensrud i Oslo. I 2016 kom han med boken «Mine brødre» som setter fokus på radikalisering av norsk innvandrerungdom. Han har svært god kontakt også inn i de såkalte gjengmiljøene på Søndre Nordstrand.

Jaktet negativ vinkling



Kritikken mot NRK startet med forfatter og journalist Adel Khan Farooq som på Facebook fortalte at NRK hadde kontaktet ham og bare var ute etter en negativ vinkling om gjengkriminalitet i Oslo.

- Journalisten lurte på om jeg kunne si noe sånt som «det er svenske tilstander i Oslo». Da jeg sa at det slett ikke er svenske tilstander her, lurte han på om jeg kunne finne noen som kunne si det, skrev Farooq i posten.

- Hva ville du sagt om NRK hadde intervjuet deg?

- Enkelte steder er det ungdom som faller ut. De sliter på skolen, med å få jobb og det er få fritidstilbud. Noen blir lokket til å selge narkotika av eldre gutter. Det er ungdommer ned i 13-årsalderen som selger narkotika, men problemet er ikke så stort som NRK fremstiller det. Tallene de opererte med er latterlig høye. Det er ikke svensketilstander i Oslo, sier Farooq til Nettavisen.

- Kjenner det ikke igjen



- Jeg kjenner ikke igjen det situasjonsbildet eller den virkelighetsoppfatningen som blir tegnet i NRK-reportasjen. Ja vi har utfordringer med barn og unge i forhold til vold og rusmisbruk, men det er ikke knyttet til gjengkriminalitet, sier Jarle Kolstad. Han leder avsnittet som driver forebygging i bydelene Stovner, Alna, Grorud og Bjerke på Oslos østkant.

Kolstad sier at ungdomskriminaliteten i Oslo har gått jevnt nedover i mange år, men at denne nedgangen nå ser ut til å flate ut.

- Vi har hatt en kraftig nedgang, men nå flater det ut. Vi har sett en liten økning i antall voldstilfeller, men dette er ikke gjengrelatert. Vi ser at terskelen for å bruke vold for å løse konflikter i sosiale sammenhenger er lavere enn før.

Kolstad bekrefter at barn ned i 12 år har brukt hasj i politidistriktet.

- Men det er enkelttilfeller, og ikke representativt for 12- eller 13-åringer i bydelene. Jeg skal ikke bagatellisere dette. Én 12-åring som bruker rus er én for mye, og vi har utfordringer med rus i skolen, som andre steder i Oslo og landet forøvrig.

- Svenske tilstander?

Kolstad sier at han den siste tiden har fått flere telefoner fra utenlandske journalister som har spurt etter såkalte lovløse områder i Oslo, slik de har i Stockholm, Gøteborg og Malmø.

- Slike lovløse rom eksisterer ikke i Oslo. Ingen steder er utrygge slik som i enkelte andre europeiske byer. Vi har hatt perioder da kriminaliteten har økt i enkelte områder, men da har vi satt inn sterk innsats for å stoppe utviklingen.

Er du redd for at vi skal få svenske tilstander i Oslo?

- Jeg tror ikke vi skal få slike tilstander i Norge, men vi må følge med i utviklingen og hele tiden være på, sier Kolstad. Han sier at Oslo har utviklet et godt samarbeid mellom kommune og politi gjennom blant annet SaLTo. Det gode samarbeidet vi har i Oslo kan jeg ikke få fremhevet nok, sier Kolstad.

- Vi var ikke forutinntatte

- Har NRK i for stor grad vært forutinntatt før dere startet arbeidet med å finne ut hvordan kriminalitetsbildet er i Oslo?

BJØNTEGÅRD: Stein Bjøntegård er publiseringsredaktør i NRK Nyheter. Her i samtale med Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle.

- NRK har ikke vært forutinntatt før arbeidet startet, sier publiseringsredaktør Stein Bjøntegård i NRK Nyheter til Nettavisen.

- Målet med reportasjene var å se hvilke utfordringer gjengene fører med seg, ikke å gi et fullstendig bilde av kriminalitetsutviklingen i Oslo. Det er riktig at voldskriminaliteten samlet sett har gått ned i hovedstaden, men politimester Hans Sverre Sjøvold sier at politiet har «spesielle utfordringer på stasjonene i øst, der det har vært en økning de siste årene».

- Politiinspektør Einar Aas sier om Young Bloods at det er en «negativ og uheldig utvikling som vi nå kommer til å se enda nøyere på enn vi har gjort tidligere». Om masseslagsmål sier han: «Det har vært en negativ utvikling der, det ser vi også i disse miljøene i Oslo sør».

- Vi viser også til byrådsleder Raymond Johansen, stortingsrepresentant Jan Bøhler og justisminister Per -Willy Amundsen som alle er bekymret over utviklinger og mener mer må gjøres, sier Bjøntegård.