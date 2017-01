Verken TVNorge eller VG vil konkurrere med TV 2

ANNONSE

- Sannsynligheten for det er usedvanlig liten, sier VGs sjefredaktør Torry Pedersen til Dagens Næringsliv.

- Vi har ingen umiddelbare planer om å melde oss på i konkurransen, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i TVNorge og Discovery Networks.

Skoland gjentar det han har sagt tidligere, at prosessen har vært skreddersydd for TV 2 og at statsstøtte er konkurransevridende.

Statsstøtten er på 15 millioner euro – om lag 135 millioner kroner. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) skal snart kunngjøre konkurransen der vinneren belønnes med pengene og avtalen om å drive kommersiell allmennkringkasting.

- Først skal Stortinget behandle meldingen. Vi vil deretter kunngjøre en avtale så snart som mulig, skriver Helleland i en epost til avisen. (©NTB)