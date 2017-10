Yama Wolasmal blir ny programleder i Dagsrevyen

Tar over for Jon Gelius.

Yama Wolasmal (35) blir ny programleder i Dagsrevyen, og skal være fast ankerpar med Nina Owing, melder NRK.

Wolasmal tar over for Jon Gelius, som har siste sending 25. oktober. Gelius skal over i NRK Sørlandet.



– Jeg er utrolig glad for å få denne muligheten. Jeg elsker å jobbe med nyheter, og gleder meg til å jobbe med det som uten tvil er en av landets beste nyhetsredaksjoner, sier Wolasmal til NRK.

Wolasmal begynte i NRK Nyheter tidligere i 2017, da for å jobbe med NRKs direktesatsing. Han har tidligere vært i TV 2 i over 10 år, som reporter og utenriksreporter med særlig ansvar for Sør-Asia. De siste årene har han vært nyhetsanker i TV 2 Nyhetskanalen og programleder for debattprogrammet «Underhuset».

– Yama Wolasmal er en av Norges fremste programledere og en svært dyktig journalist. Jeg er veldig fornøyd med å få Yama med i Dagsrevy-teamet. Han har en profil og en journalistisk drive som er helt i tråd med Dagsrevyens format, sier Hanna Thorsen, sjef for Dagsrevyen, til NRK.

JON GELIUS har siste sending i Dagsrevyen 25. oktober.

