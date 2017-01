ANNONSE

Chad Hurley var med å starte YouTube, og ble milliardær da han og medeierne Steve Chen og Jawed Karim solgte nettstedet til Google. Før han og Chen skapte YouTube i 2005 var han med å utvikle PayPal.

I dag tror Hurley at sosiale medier står overfor en nedtur.

- Jeg tror vi kommer til å se utviklingen av en tretthet på sosiale medier de neste årene. Det er så mye informasjon som blir produsert, at folk kommer til å slå av, sa Hurley under Nordic Business Forum i Stockholm denne uken, skriver Business Insider.

- Kanskje for avhengige



- Kanskje folk er for avhengig av sine telefoner til å gi slipp på det, men jeg tror man kommer til å være mer frakoblet i fremtiden. Forhåpentligvis fordi vi får teknologi som gjør inholdsbruken mer effektiv, slik at vi ikke trenger å være på hele tiden, sa Hurley og la til.

- Men jeg tror at folk ikke kommer til å bry seg om hva som blir lagt ut på nett hele tiden.

- Sosiale medier er skadelig



BLE MILLIARDÆR: Chad Hurley (til venstre) og kollega Steve Chen i 2006 - året de solgte sitt ett år gamle selskap YouTube for flere milliarder kroner til Google.

Hurley var invitert til Stockholm for å dele sine erfaringer som gründer med de mange fremmøtte.

- Fortsett å forfølge dine drømmer og ideer basert på hva du føler og tror. Jeg tror at hvis du bruker for mye tid til å surfe nettet og sjekke Twitter og Facebook så vil de være skadelig for folks produktivitet. De endrer tenkningen din. Hver gang du får en idé, så får du en opplevelse av at andre mennesker har gjort det før. Eller du blir motløs av hva andre mennesker skaper og viser på feeden, sa Hurley.