Pundet faller etter Mays brexit-hint

Mandag formiddag hadde pundet falt til 1,2 dollar, ned mer enn 1 prosent fra fredagen. (Ifølge Norges Banks valutakurser koster ett britisk pund nå 10,40 kroner). Det skjedde etter at May søndag hintet om at hennes regjering kan komme til å forlate EUs fellesmarked i løpet av brexit-forhandlingene.

May får støtte av pro-brexit-politikere, men motstanderne anklager henne for ikke å gi nok detaljer om hennes forhandlingsposisjon.

I et intervju søndag sa May at mange folk «snakker som om at når vi forlater EU, så ønsker vi fortsatt å beholde biter av medlemsskapet».

– Vi tar avskjed. Vi kommer oss ut. Vi kommer ikke til å være medlem av EU lenger, sa hun til Sky News.

– Vi vil være i stand til å kontrollere våre egne grenser og våre egne lover, fortsatte hun.

Den britiske statsministeren har tidligere sagt at hun planlegger å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten innen utgangen av mars. Da vil partene ha to år på seg til å bli enige om en avtale før utmeldingen trer i kraft. (©NTB)

