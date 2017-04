Puster lettet ut på børsen etter fransk valg

ANNONSE

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk mandag opp 1,23 prosent til 691,44 poeng, noe som gjør at nedgangen før helgen blir reversert.

«Selv om EU-motstanderne Le Pen og Mélenchon til sammen fikk om lag 40 prosent av stemmene, kan utfallet av søndagens valg sees på som et uttrykk for at et flertall av franskmenn sier ja til fortsatt tilhørighet til EU og til euroen», skriver seniorstrateg Christian Lie i Danske Bank, ifølge E24.

Sannsynlig med Macron-seier

Meningsmålinger viser at det er svært sannsynlig at sentrumskandidaten Emmanuel Macron vil vinne presidentvalget.

Aksjekursen gikk mandag i pluss på alle de fem mest omsatte aksjene på Oslo Børs. DNB gjorde det aller best av de fem, med en oppgang på 2,39 prosent. Statoil-aksjen steg med 0,92 prosent.

Nordsjøoljen sank



På de store børsene i Europa var stemningen enda bedre enn i Oslo. DAX 30 i Frankfurt steg med 3,25 prosent, FTSE-100 i London steg med 2,13 prosent og CAC 40 i Paris fikk en solid opptur med hele 4,15 prosent.

Oppgangen på børsene gjenspeiler seg ikke i oljeprisen. Prisen på nordsjøolje sank mandag med 0,79 prosent til 51,52 dollar fatet, mens amerikansk lettolje har sunket med 0,97 prosent til 49,14 dollar per fat.

