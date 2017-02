ANNONSE

De russiske myndighetene forlanger en unnskyldning fra Fox News, etter at en av deres mest profilerte programledere, Bill O'Reilly, kalte president Vladimir Putin for en «morder» på søndag.

Det var under «Super Bowl-intervjuet» med USAs president Donald Trump at O'Reilly kalte Putin for en morder.

- Tror du USA er uskyldig?

Tv-verten spurte Trump om hvorfor han respekterer Putin. Da presidenten svarte med å si at det er bedre for USA å ha Russland med seg på laget i stedet for imot seg, kom O'Reilly med utsagnet som provoserer Moskva:

- Men han er en morder. Putin er en morder.

- Det finnes mange mordere. Hva, tror du landet vårt er så uskyldig? var Trumps svar til Fox News-verten.

Se intervjuet her (beskyldningene kommer fra 2:14 ut i videoen):

Ordvekslingen har altså satt sinnene i kok i Russland, og russiske myndigheter ber om en unnskyldning fra tv-kanalen.

Britisk rapport: - Ga trolig klarsignal

- Vi ser på slike ord fra Fox News-selskapet som uakseptable og fornærmende, og ærlig talt ville vi foretrukket å få en beklagelse fra et så respektert tv-selskap, sier Kreml-talsmann Dmitri Peskov, ifølge Sky News.

Kritikere av Russlands president har tidligere beskyldt Putin for å ha beordret drap av politiske motstandere og kritiske røster.

I januar 2016 konstaterte en britisk rapport at Putin trolig ga klarsignalet til drapet på den russiske eksagenten Aleksandr Litvinenko i London.

Putins talsmenn har hele tiden kalt beskyldningene for falske og politisk motiverte.