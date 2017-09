Questerre har steget 600 prosent på et år

Verdien av aksjen Questerre Energy er opp 600 prosent på tolv måneder. Analytiker tror den kan stige mye mer.

- Vi tok opp dekning i sommer med et kursmål på åtte kroner, da var aksjen på 4,5 kroner, så det er hyggelig å se at det har gått den veien vitrodde det skulle gå, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets til Nettavisen.

Questerre Energy er et canadisk oljeselskap notert på Oslo Børs. Aksjen har steget 600 prosent siden september i fjor og er opp over fem prosent tirsdag.

Aksjeanalyser: Aksjen opp 50 prosent

Bakgrunnen for oppgangen er at det er blitt vedtatt en lov som åpner for olje- og gassutbygging i Quebec i Canada, hvor Questerre har et stort gassfelt.

- Nå venter alle på forskriftene knyttet til denne loven, og de er ventet å komme i løpet av september. Det vi ser nå er posisjonering foran dette, sier Theodor Sveen-Nilsen.

Sammen med oljeproduksjon i Alberta, Canada, er gassfeltet i Quebec den viktigste eiendelen til selskapet. Han sier da vil man få mer klarhet i hvor mye eiendelene til Questerre er verdt.

- Hvilke begrensninger som settes på gassutvinningen, vil kunne avgjøre verdien av aksjen fremover, sier Sveen-Nilsen.

Questerre-aksjen er nå omtrent på samme nivå som kursmålet til Sparebank1 Markets og Sveen-Nilsen vil avvente før han justerer kursmålet ytterligere opp.

- Vi må se litt mer fremdrift før vi sier at det er en doblingskandidat igjen, slik vi sa sommer, men det er ingen tvil om at det fortsatt kan være mye oppside i aksjen, sier Sveen-Nilsen.

