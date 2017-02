Rapport: Norge bidrar med 470.000 jobber i USA

ANNONSE

Ifølge rapporten bidrar norske bedrifters tilstedeværelse i USA, disse bedriftenes eksport til USA og Oljefondets investeringer til nesten en halv million arbeidsplasser i landet, skriver Dagens Næringsliv.

Den norske ambassaden legger ifølge Stavanger Aftenblad ikke skjul på at tidspunktet for framleggelsen av rapporten er svært bra etter at USAs nye president Donald Trump har uttrykt sterk skepsis til frihandel og multilaterale handelsavtaler.

"I lys av den negative oppmerksomheten internasjonal handel har fått i USA den siste tiden, og den påtroppende administrasjonens fokus på å skape arbeidsplasser, kommer rapporten og budskapet svært beleilig", sier ambassaden.

Trump mener at multilaterale og regionale handelsavtaler koster USA arbeidsplasser. Han ønsker en mer proteksjonistisk politikk, som kan ramme Norge

Den norske ambassaden i Washingtonhåper å samle 120 kongressrepresentanter og andre representanter for amerikanske myndigheter når rapporten legges fram på et seminar torsdag, der også Brende er til stede. Han besøker Washington fra 28. februar til 2. mars.

Rapporten er laget i samarbeid med Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Innovasjon Norge, de norsk-amerikanske handelskamrene og det norsk-amerikanske rådet for forsvarsindustri.

