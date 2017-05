Rapport: Norge mister 63.000 arbeidsplasser ved stans i oljeutvinning

ANNONSE

Flere av forbundene i LO ønsker å verne Lofoten, Vesterålen og Senja. LOs største forbund, Fagforbundet, vil ha slutt på petroleumsinvesteringer innen 2050. Ifølge Dagsavisen heter det i deres forslag at «investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås.»

Dette får privat-LO til å se rødt.

- Det er å skyte seg selv i foten. Man kan ikke spå hva som skjer i 2050. LO-kongressen i 2017 skal ivareta noe helt annet enn det som skal skje i 2050, sier lederen av Fellesforbundet, Jørn Eggum, til avisen.

Rapport

Flere av fagforbundene har engasjert Samfunnsøkonomisk analyse i beregninger av kostnaden av nedtrapping av norsk olje- og gassutvinning, skriver Dagbladet.

Ved stopp i både leteaktivitet og åpning av nye felt, vil antall sysselsatte ligge i gjennomsnitt på 63.000 personer under det som er estimert tidligere. Med stans av kun leteaktivitet, ligger tallet på 36.000 personer mindre.

Rapporten mener derimot at det er mulig å motvirke disse tallene fullstendig ved å øke offentlige investeringer og konsum. For å omstille Norge til et lavutslippssamfunn bør dette kanaliseres til å opprette klimajobber, ifølge rapporten.

100 milliarder

Om det ikke åpnes nye oljefelt, vil det koste 97 milliarder kroner årlig fram til 2060, og 57 milliarder om en utvinner de eksisterende feltene, men stopper leting.

- Det viktigste med denne rapporten er at den illustrerer at vi har noen valg. Det er ikke slik at det eneste alternativet ved utfasing av olje er massearbeidsledighet og sosial nød, slik man kan få inntrykk av, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT forbundet.

- Jeg tror det vil være lurt for Norge å heller satse på å vinne kappløpet om de nye arbeidsplassene, framfor å være den som utvinner den aller siste olja, sier han.

