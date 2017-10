Rasiah Ranjith Leon til Norge som flyktning - nå er selskapet solgt med milliardgevinst

En solskinnshistorie fra finansverdenen.

Rasiah Ranjith Leon (49) kom til Norge som flyktning fra Sri Lanka i 1998, skriver Finansavisen.

Som gründer startet han mobilselskapet Lebara sammen med to andre fordi han var frustrert over hvor dyrt det var å ringe utenlands.

Det har vist seg å være litt av en suksesshistorie.

I september solgte Leon seg ut av selskapet som ble priset til én milliard dollar - tilsvarende åtte milliarder kroner. Dermed sitter Leon, som nå bor i London, igjen med en gevinst på cirka 2,5 milliarder kroner.

Rasiah R. Leon er blitt milliardær.

Kjøperen var det sveitsiske selskapet Palmarium.

Lebara hadde 3,5 millioner brukere i september.

Formuen mangedobles

Et søk i skattelistene som kom fredag, viser at Rasiah R. Leon i fjor hadde en formue på 624.048,267. Inntekten var på beskjedne 11.364.257 kroner og han betalte 8.686.798 kroner i skatt.

I 2009 hadde Leon en skattbar inntekt på 30 millioner kroner.

Etter høstens salg, hvor trebarnsfaren Leon eide hver tredje aksje, vil formuen mangedobles neste år.

Finansavisen har ikke lykkes med å få Leon i tale. Nettavisen har også forsøkt å nå ham.

Jobbet som renholder: - Hatet det

Men veien frem for 49-åringen har vært broket. Leon, som var utdannet kjemiker, fikk jobb som renholder:

– Jeg hatet det, men jeg hadde ikke noe annet valg. Jeg ville ikke gå på sosialen eller låne penger, men ville jobbe og overleve. Det var bare midlertidig, målet var hele tiden å starte noe selv så jeg kunne få familien min hit, sa Leon i et intervju med Aftenposten i 2010.

- Jeg tenker aldri at jeg er annerledes

Familien hans kom til Norge i 2001. Etter hvert bosatte de seg på Kjelsås i Oslo.

Det har ikke vært mye tid til å sove for Leon: 18 timers arbeidsdager har vært mer regelen enn unntaket, forteller han i intervjuet.

– Det er ikke lett å starte opp i et fremmed land, men du må ha mot og du må ha en klar idé om hva du vil. Når jeg starter business føler jeg aldri at jeg er i et fremmed land. Jeg tenker aldri at jeg eller andre er annerledes, men jeg lærer nye ting. Det jeg vil ha gjort, det gjør jeg, sa han.

Mest sett siste uken