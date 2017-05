ANNONSE

Stortingsplassen til Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne kan ryke, skriver Aftenposten og viser til flere målinger som kun gir et mandat fra Oslo.

Hansson, som er valgt inn fra Oslo, stiller denne høsten til valg i Akershus, mens partiets andre talsperson - Une Aina Bastholm - topper lista i Oslo. I fjor, da partiet tok denne beslutningen, lå MDG inne med mandater både i Oslo og Akershus på Respons Analyses måling for Aftenposten. Nå viser målingen at partiet kun berget et Oslo-mandat, og beregninger fra Poll of Polls viser det samme.

- Alvorlig



Til Aftenposten innrømmer Hansson at situasjonen er bekymringsfull:

- Vi ser alvorlig på at vi ikke er der vi skal være, og det blir en kjempetøff valgkamp. Men målet vårt er å komme over sperregrensen og komme inn med ikke bare to, men kanskje opp til sju representanter, sier Hansson til avisa.

RYKKET INN I 2013: Rasmus Hansson oppnådde å bli MDGs første stortingsrepresentant da han rykket inn i nasjonalforsamlingen etter valget i 2013. Nå stiller Hansson som listetopp for Akershus, og meningsmålingene tyder på et svært spennende valg for det unge partiet.

Under sperregrensen

Partiet hadde ambisjoner om å vokse mot nivået til søsterpartier i Sverige og Tyskland fram mot 2017, men ifølge meningsmålingene har utviklingen snarere stagnert.

De siste tre månedene har MDG hatt en oppslutning på 2,7 prosent i gjennomsnitt på landsdekkende målinger, ifølge pollofpolls.

Til helgen samles MDG til landsmøte på Lillehammer. Et av programpunktene det skal stemmes over er forslaget om at minst én av fem biler må ut av storbyene innen 2021. I tillegg vil et mindretall i programkomiteen ha 10 prosent av bilene i distriktene bort innen 2030, melder NTB.

Har du sett denne videoen?