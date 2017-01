Rødt varsler mistillit etter søppelkaos i Oslo

ANNONSE

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ikke kommentere saken overfor NTB, men viser til en pressekonferanse i partiets lokaler klokken 12.

Rødt har fremmet et såkalt privat forslag for bystyret, der partiet ber om at kontrakten med det private renovasjonsfirmaet heves og at kommunen på nytt overtar ansvaret fra 1. august neste år.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Klart krav

Forslaget er nå til behandling i bystyrets samferdsels- og miljøkomité. Det forventes å komme opp for bystyret 1. mars. Dersom byrådet ikke innen den tid varsler at kontrakten med Veireno skal sies opp, vil Rødt fremme et mistillitsforslag mot byråden. Rødt er på vippen i Oslo, som styres etter parlamentariske prinsipper.

Avfallskontraktene for Oslo ble gitt Veireno av det forrige byrådet. Kontrakten ble inngått i september i 2015 med overtakelse 1. oktober året etter.

– Kommunen har fått over 30.000 klager fra Oslos innbyggere. De aller fleste klagene gjelder manglende henting av avfall, framholder Rødt i forslaget sitt.





Arbeidstilsynet

Rødt er også oppgitt over arbeidsforholdene for de ansatte i Veireno. Partiet viser til at Arbeidstilsynet har avdekket en rekke lovbrudd, noe som Rødt mener gir grunnlag for å heve kontrakten.

– Hvis Oslo kommune ikke gjør dette, sendes et svært uheldig signal til firmaer som følger norsk lov og respekterer arbeidslivets spilleregler, poengterer Rødt.

Partiet viser til den rødgrønne byrådserklæringen, som slår fast at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping skal styrkes.

Byrådsleder Raymond Johansen er selv blant innbyggerne som har klaget på det avisene har beskrevet som et søppelkaos i hovedstaden.

Bjørnar Moxnes har ved flere anledninger gått til angrep på både Veireno og politikere som en følge av søppelkaoset i byen:

Moxnes på Facebook 12. januar:

- Siste nytt om selskapet som Lan Marie Nguyen Berg og Raymond Johansen ikke vil heve kontrakten med (selv om Veireno er tatt for grove brudd på Arbeidsmiljøloven og har fått 30.000 klager fra innbyggerne som ikke har fått henta søpla):

Nøkler som har blitt borte har stansa søppelhenting over 1700 ganger. Hvor nøklene er? Hvem som har dem? Det veit ingen.

Det eneste lyspunktet i søppelkaoset er at Rødt Oslo i dag har levert inn forslaget om å heve kontrakten med Veireno med vi rkning fra 1.1.2018, og at kommunen overtar renovasjonen fra samme dato.

Det er bare for vårt rødgrønne byråd å stemme for forslaget. Så gjør vi sammen slutt på at kommunen holder seg med et renovasjonsfirma som bryter loven og ikke gjør jobben de får betalt for å gjøre.

Moxnes på Facebook 11. Januar:

- I grunn er det ikke veldig sært å mene at kommunen skal tømme innbyggernes søppel. Sånn gjør de det i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hver krone innbyggerne betaler i gebyr i disse byene, går til å få jobben gjort.

Det sære er en politikk der innbyggernes renovasjonsgebyr sponser en ekstrem privat fortjeneste for folk som Jonny Enger. 12 % var driftsmarginen til Veireno i 2015. Får Enger til noe sånt i Oslo, kan han putte 50 millioner av Oslo-innbyggernes renovasjonsgebyr i egen lomme.

Det er sunn fornuft at Oslo gjør som andre norske storbyer. Jeg håper derfor det rødgrønne byrådet og Raymond Johansen støtter Rødts forslag om at kommunen tar tilbake renovasjonen fra 1.1.2018.

Moxnes på Facebook 10. januar:

- Kloke ord fra leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Søppelkaoset var Høyre-byrådets avskjedsgave til byens innbyggere. De signerte kontrakten med Veireno én uke før valget. Men det betyr jo ikke at det rødgrønne byrådet trenger å behandle dette som en morgengave!

Jeg er glad for at Sanden støtter Rødts forslag om at kommunen sier opp kontrakten med Veireno og tar renovasjonen tilbake innen 1.1.2018. Jeg håper Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Oslo MDG ser at dette er sunn fornuft. Vi skal ikke være en kommune som sparer penger gjennom sosial dumping og helsefarlig arbeidstid.