Røe Isaksen kaller Aps lærernorm distriktsfiendtlig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Aps skolepolitikk vil gagne sentrale strøk, og kaller lærernormen deres distriktsfiendtlig.

– De store pengene brukes på de store kommunene, og 282 kommuner vil ikke få noen flere lærere. Dette er en distriktsfiendtlig reform, sier Røe Isaksen til VG.

Han viser til tall fra kunnskapsdepartementet og beregninger gjennomført i høst. Disse tar utgangspunkt i en kommunenorm på 15 elever per lærer for første til fjerde trinn, og 20 på de øvrige trinnene.

– En firedel av de nye lærerne ville kommet til Oslo alene, selv om de har i underkant av ti prosent av landets elever, sier Røe Isaksen.

Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet, og leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, sier de vil sørge for at det ikke blir for mange elever per lærer, og at elever og skoler som trenger mest hjelp får dette. Han understreker at Røe Isaksens beregninger ikke benytter Aps modell som utgangspunkt.

– Høyre har sagt nei til at departementet kan utrede lærernorm, så vi vil utforme modellen når vi overtar regjeringsmakten. At Røe Isaksen finner på en modell og kritiserer denne, viser bare at Høyres kamp mot flere lærere ikke har noen grenser, skriver Giske i en epost.

