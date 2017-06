ANNONSE

I en fersk stortingsmelding om sirkulær økonomi kommer det frem at regjeringen støtter daglivarebransjens forslag om å innføre avgift der intektene går til et miljøfond, skriver avisen (krever abonnement).

Stortingsmeldingen ble lagt frem av klima- og miljøminister Vidar Helgesen onsdag.

– Regjeringen er positiv til en bransjedrevet løsning på dette området. Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, heter det i meldingen, ifølge Dagens Næringsliv.

I slutten av mai var Helgesen i samtaler med KIWI og bransjeorganisasjonen Virke om hvordan avgiften skulle organiseres. Bakgrunnen var et mål om å redusere plastposeforbruket. Virke er fornøyd med de positive signalene fra regjeringen, skriver avisen.