Regjeringen la fram industrimeldingen på Herøya

ANNONSE

– Norge har en forutsetning for å være en industrinasjon i noen hundre år til. Den eneste grunnen til at vi har den muligheten i dag, er at vi har en stolt industrihistorie, sa statsministeren da hun la fram den første industrimelding siden 1981 i Herøya industripark i Porsgrunn torsdag.

Tre endring



Solberg understreket at norsk industri står overfor grunnleggende endringer og går inn i en krevende tid med utrolige muligheter.

De tre store utfordringene hun ser, er digitalisering, globalisering og klimapolitikk.

– Vi må leve med at noen utslipp går opp, men det skjer på en renere måte. Vi skal gjennomføre våre 40 prosent kutt innenfor EU, sa statsministeren.

Sp reagerer



Senterpartiet reagerer på at regjeringen legger fram utvalgte deler av den industrimeldingen på pressekonferanse. Også LO reagerer.

Først fredag – dagen etter den tillyste pressekonferansen på Herøya – vil industrimeldingen bli lagt fram i statsråd og innholdet i sin helhet bli kjent for allmennheten.

– Opposisjonen vil i den offentlige debatten etter presentasjonen være helt prisgitt regjeringens utvalg av informasjon. Senterpartiet krever at regjeringen stopper pressekonferansen, sa leder Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen på Stortinget til VG.

Kravet fra Pollestad ble diskutert under møtet i Stortingets presidentskap torsdag formiddag. Der ble brevet "tatt til orientering", som det heter. Fra Stortingets side å forsøke å stanse regjeringens pressekonferanse, kom ikke på tale.