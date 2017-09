Regjeringen foreslår å sette av 100 millioner kroner til å bygge ut fibernett for datatrafikk med utlandet.

Statsminister Erna Solberg (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la fram forslaget om en støtteordning for fiberutbygging da de besøkte datasenterparken Bulk Infrastructure på Vennesla mandag. Selskapet satser stort på datalagring drevet av fornybar energi, men har bedt om at staten bidrar med å bygge ut et stamnett av fiberkabler.

– I Norge har vi mange spennende prosjekter innenfor for eksempel grønne datasentre, men vi trenger bedre fiberkapasitet og fibertilknytning, sier Solberg.

– Målet er å bedre datasikkerheten, men også å skape enda bedre rammevilkår for en voksende norsk datasenterbransje, fortsetter statsministeren, som håper støtteordningen kan bidra til flere norske arbeidsplasser.

Infrastrukturen for internett er sårbart både innad i landet og til utlandet, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 90 prosent av trafikken rutes fra Oslo gjennom Sverige og videre til Danmark, og det er behov for å spre trafikken.

Regjeringen ønsker i tillegg å utvikle flere alternativer til Telenors såkalte kjernenett i Norge og vil bruke 40 millioner kroner til et pilotprosjekt.

