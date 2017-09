Regjeringen sier ja til ny E18 i Bærum

Se hvordan nye E18 gjennom Bærum blir.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Bærum kommune, melder regjeringen på sin hjemmeside.

E18-strekningen ut av Oslo vestover, har vært gjenstand for svært mye debatt de siste årene.

– Dette vil gi bedre trafikkavvikling og mindre luftforurensning langs E18, sier statsråd Bent Høie som er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Se overflygning og video av hvordan busstrekningen langs nye E18 blir lenger ned i saken.

Ventet



Godkjenningen var ventet. Tidligere i år, ga Arbeiderpartiet sin støtte til forslaget som fører til en sammenhengende utbygging av E18.

Dette er i tråd med Statens vegvesens ønsker.

Les også: Statens vegvesen vil ha sammenhengende E18-utbygging

- Gledelig



FORNØYD: Eirik Lae Solberg ER Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, og leder Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo.

- Det er svært gledelig at regjeringen på denne måten følger opp den brede enigheten på Stortinget om å bygge ut E18, sier Eirik Lae Solberg, som er Høyres gruppeleder i bystyret og leder Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo.

- Det er også i tråd med forliket i Oslopakke 3. En ny E18 vest for Oslo er nødvendig for å sikre bedre fremkommelighet, særlig for de kollektivreisende i hovedstadsregionen. Den vil også legge til rette for at flere kan sykle trygt til jobb. Når to tredjedeler av strekning legges i tunnel eller under lokk legger det til rette for kollektivtransportbasert boligbygging tett på jernbanestasjonene i Bærum, samtidig som det åpnes for flere gode boligområder langs dagens støyende trasé, sier han.

Les: E18-motstanderne blir fullstendig overkjørt

Les også: Arbeiderpartiet overkjører Arbeiderpartiet i Oslo om nye E18