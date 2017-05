Regjeringen utsetter togkonkurranse

ANNONSE

Det opplyser Samferdselsdepartementet tirsdag.

– I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på (pensjonsforhold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, slik at trafikkstart kan finne sted i desember 2018. Tidspunkt for trafikkstart endres derfor til juni 2019 for trafikkpakke 1, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Trafikkstart for pakke 2 vil være i desember 2019, som tidligere offentliggjort, heter det.