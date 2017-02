Regjeringen vil redusere Telenors dominans i mobilmarkedet

ANNONSE

Telenor har over halvparten av mobilmarkedet, mens konkurrenten Telia har en tredel. Ice, en operatør som bygger opp et tredje landsdekkende nett, har foreløpig bare 1,6 prosent av markedet. Derfor har de to reagert på taket Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har satt når de neste gang skal auksjonere ut mobilfrekvenser.

Taket er i dag satt til 2x20 MHz i 900 MHz-båndet. Telia mener at et så høyt tak gir Telenor mulighet til å befeste sin dominans og i ytterste konsekvens svekke konkurransen permanent. Telenor er ikke enig i den beskrivelsen.

Før sommeren skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet auksjonere ut2x20 MHz i 900 MHz-båndet. Men i neste tildelingsrunde har regjeringen nå instruert om at taket skal reduseres til2x15 MHz.

900 MHz-båndet vil bli svært viktig i årene som kommer, fordi det er godt egnet for samtidig bruk av de tre teknologiene 2G, 3G og 4G. Selv om nye utbygginger kommer i 4G, brukes eldre teknologi fortsatt. (©NTB)