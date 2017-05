RASERER REGNSKOGEN: Regnskogen i Indonesia raseres for å gi plass til oljepalmeplantasjer, noe som har katastrofale konsekvenser for klima og naturmangfoldet og for de lokale urfolksgruppene som lever av skogen. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Regnskogfondet: Norske banker og pensjonsfond knyttes til regnskograsering

Milliarder av nordmenns sparekroner kan knyttes til palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog, heter det i en ny rapport fra Regnskogfondet.