Reiselivsbransjen kritiserer SSB-statistikk

Reiselivsnestoren Per-Erik Winther har sammen med professor Kåre Sandvik ved Høgskolen i Sørøst-Norge publisert et arbeidsnotat tilknyttet det store reiselivsforskningsprosjektet Reisepol, skriver Dagens Næringsliv. De konkluderer med at det er behov for «en statistikk av vesentlig bedre kvalitet som brukerne kan benytte til riktige og raske situasjonsvurderinger for gode veivalg».

Per-Arne Tuftin, administrerende direktør i Forum for reiseliv sier satsingen må rettes mot ulike kundegrupper fordelt på sesong.

- Dagens statistikk viser kun antall gjestedøgn, og sier ikke noe om hva slags turister dette er eller lønnsomheten, sier Tuftin.

Direktør for Scandic-hotellene i Norge, Svein Arild Steen-Mevold sier at så grovt SSB segmenterer, har de ingen verdi for dem.

Det er ikke lenger slik at de som betaler mest nødvendigvis er på jobbreise eller på kurs eller konferanse. De kan like gjerne være turister. Dermed er SSB blitt akterutseilt, sier han.

Dagfinn Sve, seksjonssjef for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk i SSB sier at det er ingen krav om at formål med overnattingene skal fordeles på norske og utenlandske overnattinger.

- Likevel vil SSB fortløpende vurdere å dele formålsstatistikken på norske og utenlandske overnattinger med de kvalitetsmessige utfordringene det måtte ha, sier han.