Rekord for Kiwi

Dagligvarekrigen blir stadig tøffere. Den ferske oversikten for januar viser at Kiwi kaprer markedsandeler.

Tall fra analysebyrået Nielsen, som er ansvarlig for oversikten over markedet, viser at Kiwi hadde en andel på 20,9 prosent i januar.

– Vi er strålende fornøyd. Siden Kiwi startet i 1979 har vi aldri før hatt en større markedsandel på månedsnivå, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen.

– Hva er forklaringen til fremgangen?

– Vi har bevist at vi har kjempegode priser, og vi leverer bra butikk til kundene. I januar har vi fått masse nye kunder, fortsetter hun.

Kiwi er Norges nest største dagligvarekjede målt i omsetning, bare Rema 1000 er større. I antall butikker er Kiwi størst.

– Hva tenker dere om konkurransen fra Rema 1000?

– Vi elsker konkurransen med de blå, og den tøffe konkurransen kommer kundene til gode, sier Arvin som lover kundene økt rabatt på frukt og grønt i begynnelsen av februar.

Det er snart en måned siden Rema 1000 lanserte fordelsprogrammet «Æ». Så langt har flere hundretusen nordmenn lastet ned app-en.

