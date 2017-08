Rekord i antall utleggssaker hos namsfogden

Stygg vekst til himmels, og utviklingen ser ikke ut til å stoppe opp med det første.

Antallet innkrevingssaker på namsmennenes bord har økt kraftig. Ved utgangen av juli er det registrert 231.490 saker i hele Norge. Til sammenligning ble det registeret 198.614 saker på tilsvarende periode i 2016.

Det utgjør en økning på stygge 17 prosent.

Dette er regninger som selv ikke inkassobyråene klarer å drive inn, men som namsmannen må kreve inn gjennom blant annet trekk i lønna til de skyldige.

– Det er bekymringsfullt at så mange ikke klarer å gjøre opp etter seg, sier namsfogd i Oslo, Alexander Dey, til Nettavisen.

Han forteller at mange av sakene dreier seg stort sett om ubetalte regninger og forbrukskreditt.

– Det er veldig få av disse kravene som bestrides når de er til behandling hos namsmannen, sier han.

Dey opplyser at det er kun to prosent av sakene som havner hos Forliksrådet.

– Det er vel rett og slett fordi de ikke gjør opp for seg, fortsetter han.

Hos Namsfogden i Oslo er det ved utgangen av juli registrert 28.633 utleggsbegjæringer mot 25.455 saker på samme tid i 2016. En økning på 12 prosent.

– Vi har sett en kontinuerlig økning gjennom mange år. For Oslos vedkommende har det vært en jevn stigning siden 2006. Da hadde vi rundt 17.000 utleggsbegjæringer til behandling, sier namsfogd Alexander Dey.

Til sammen ble det registret hele 45.542 nye utleggsbegjæringer mot Oslo-borgere i fjor. Estimatet for 2017 er på over 49.000.

– Jeg skulle ønske at det ikke var så mange som misligholdt gjelden sin, fortsetter han.

Kan ende med trekk i lønn



Dey påpeker at tallene for namsmennene nødvendigvis ikke gir et fullstendig bilde av hvor mye av norsk gjeld som blir misligholdt.

– De sakene vi mottar er gjeld inkassosakene har gitt opp å finne en løsning på. Det store volumet av misligholdssaker ligger ute hos bankene, finansinstitusjonene og inkassoselskapene, sier Dey.

KRAFTIG ØKNING: Landets namsmenn får stadig mer gjeld å kreve inn.



En utleggsbegjæring vil si at kreditor ber namsmannen om bistand til å inndrive kravet.

Blir kravet ikke bestridt kan namsmannen beslutte at kravet kreves inn ved enten utleggstrekk eller utleggspant. Det betyr med andre ord trekk i lønn, eller pant i eiendeler, for eksempel fast eiendom, bil, båt, konto eller lignende.

PROGNOSE: Estimatet for 2017 er på over 49 000. Dette forutsetter da at resten av året blir som gjennomsnittet av de første sju månedene.