Rekord og kjempesmell på Oslo Børs

Oslo Børs passerte for første 770 poeng torsdag ettermiddag, men én aksje skuffer stort.

Oljeselskapet Questerre Energy faller kraftig torsdag, selv om børsen som helhet stiger til rekordnivåer torsdag.

GOD DRIV: September har historisk vært en svak måned på Oslo Børs, men denne måneden er noe helt annet.

Oslo Børs er for første gang over 770 poeng, og er dermed opp over fire prosent i september, en måned som historisk har vært den svakeste på Oslo Børs med et gjennomsnittlig fall på 1,7 prosentsiden 1983, ifølge DNB Markets.

Questerre-kollaps

Dagens suverene taper er derimot oljeaksjen Questerre Energy, som faller nærmere 20 prosent på børsen torsdag.

Frem til torsdag hadde aksjen steget 600 prosent og har den klart sterkeste utviklingen av noe aksje notert på Oslo Børs.

Fallet torsdag kommer etter at den myndighetene i Quebec kom med et utkast til forskrifter for olje- og gassutbygging i delstaten, hvor Questerre har et stort gassfelt.

Questerre har sendt ut en vurdering av utkastet, som de mener «reflekterer noe av den høyeste standarden i Nord-Amerika for olje- og gassaktivitet».

- Sammen med andre lisenseiere i Quebec vil vi studere disse reguleringene i detalj og komme med feedback til myndighetene. Vi ser frem til implementeringen innen utgangen av året, skriver konsernsjef i Questerre, Michael Binnion i en kommentar.

Investorene er imidlertid åpnebart mindre begeistret for utkastet og sende aksjen ned.

DNB-rekord

NY REKORD: DNB nådde ny rekord torsdag.

Blant vinnerne er DNB, som stiger fire prosent torsdag og er nå sitt klart høyeste nivå noensinne.

Oppgangen kommer etter at DNB har kunngjort at de iverksetter et nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer. Det nye tilbakekjøpsprogrammet skal omfatte opp til 0,5 prosent av aksjene i selskapet, tilsvarende ca. 8,1 millioner aksjer.

